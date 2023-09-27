Первый этап проектирования нефтеперерабатывающего завода на Сахалине начнется в октябре

Построить объект планируется в районе Поронайского морского порта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром" приступит в октябре к первому этапу строительства завода по производству на Сахалине авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время выступления на открытии 27-го международного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" в Южно-Сахалинске.

"Мы планируем строительство завода по производству. В октябре компания "Газпром" приступает к разработке обоснования инвестиций. Это первая стадия проектирования фактически", - сказал глава региона. Обоснование инвестиций по заводу планировалось подготовить к весне 2023 года, однако этого не случилось.

Построить завод планируется на восточном побережье Сахалина - в районе Поронайского морского порта. Мощность объекта должна составить 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание будет уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Пройдут круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также выставочная экспозиция предприятий.