Минниханов заявил о заинтересованности компаний Татарстана в рынках Туркмении

Глава региона указал на динамичный характер сотрудничества Ашхабада с республикой, которое развивается в рамках межгосударственного диалога с Москвой

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Деловые круги Татарстана заинтересованы в расширении своего присутствия на рынках Туркмении. Об этом в ходе встречи с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Минниханов отметил перспективность туркменского рынка. Он считает, что ей способствует созданный в стране благоприятный инвестиционный климат и высокий международный авторитет Туркмении как надежного партнера, четко следующего взятым на себя обязательствам. Глава региона указал на динамичный и плодотворный характер сотрудничества Туркмении с Татарстаном, которое успешно развивается в рамках межгосударственного диалога с РФ.

Он привел в пример успешного сотрудничества многолетнее партнерство Туркмении с татарстанскими компаниями - "Камазом", "Татнефтью", "КЭР-Холдингом", Казанским вертолетным заводом. В свете развития торгово-экономических отношений, по мнению Минниханова, важная роль отводится деятельности Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая проводит мониторинг всего спектра двусторонних контактов.