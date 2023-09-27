В Хабаровском крае планируют развивать санаторный комплекс за счет частных центров

В регионе заявили о готовности оказать поддержку инвесторам

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Развитие санаторного комплекса в Хабаровском крае будет реализовано за счет открытия частных реабилитационных центров, также планируется восстанавливать существующие объекты. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В Хабаровском крае <...> будут открываться частные реабилитационные центры совместно с алтайской компанией "Территория здоровья", - сказал Никонов. В таких центрах работа выстроится по авторским программам восстановления опорно-двигательного аппарата и нервной системы, медико-спортивной реабилитации, превентивной и анти-эйдж медицины.

Никонов сообщил, что региональные власти работают и по направлению модернизации имеющихся объектов. Так, сейчас обсуждается концессионное соглашение по созданию центра медреабилитации на базе временно нефункционирующего санатория "Уссури". "Рассматривается финансовая модель проекта. Соглашение планируется подписать в текущем году, после чего планируется начать строительные работы", - сказал Никонов. Санаторий "Уссури" работал с 1960-х годов и являлся многопрофильным лечебно-оздоровительным учреждением. Основным направлением здравницы было восстановительное лечение после тяжелых заболеваний, база позволяла проводить профилактику заболеваний кардиологического, неврологического профилей, органов дыхания и пищеварения у взрослых и детей.

В крае готовы оказать поддержку инвесторам с проектами реконструкции санаториев или запуска новых. Так, может получить развитие и старейший санаторий на Дальнем Востоке - бальнеолечебница "Анненские воды", расположенная в Ульчском районе Хабаровского края. Она славится своими целебными водами уже 150 лет.

Сейчас, как уточнил зампред, почти две тысячи федеральных льготников - инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий - получают санаторно-курортное лечение в основном за пределами региона, в том числе в Приморье и Еврейской автономной области. Медицинская реабилитация детей проводится в клиническом центре "Амурский" в Хабаровске. Для учреждения приобретается новое оборудование, в прошлом году его включили в федеральную программу "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", по которой было поставлено и введено в эксплуатацию 72 единицы на сумму почти 76 млн рублей.