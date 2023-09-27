27 сентября, 02:06

На Сахалине создадут сервисный центр по обслуживанию газотурбинных установок

В регионе строят нефтегазовый индустриальный парк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Соглашение о создании сервисного центра по ремонту и обслуживанию газотурбинных установок в Сахалинском нефтегазовом индустриальном парке подписано в ходе форума "Нефть и газ Сахалина".

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Церемония подписания соглашения состоялась на стенде региона, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первый заместитель генерального директора - главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев и генеральный директор компании "Сахалин турбина сервис" Григорий Трофимов.

В регионе идет строительство нефтегазового индустриального парка, резиденты которого разместят в нем производственные участки для обслуживания добывающих предприятий. Предполагается, что это поспособствует снижению зависимости от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа.

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. В мероприятии, которое продлится до 29 сентября, примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии. 

Теги:
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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