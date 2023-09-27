Более 60% опрошенных не ждут возвращения в РФ привычных брендов техники

Также 44% респондентов заявили о готовности приобретать товары из этой категории от новых марок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Две трети россиян довольны текущим ассортиментом бытовой техники и не ждут возвращения привычных брендов, которые ушли с российского рынка, говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо" и компании Yes Group, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Большинство потребителей позитивно высказались по отношению к новым брендам техники и собственному импорту продавцов в соответствии с российским законодательством. Так, 66% респондентов ответили, что текущее предложение на рынке отвечает запросам и они не ждут возвращения привычных брендов", - говорится в сообщении по итогам исследования.

В свою очередь 44% респондентов ответили, что готовы или скорее готовы приобрести товар нового бренда. Половина (50%) опрошенных считают, что найти нужный товар в категории бытовой техники и электроники по-прежнему легко.

Коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев отметил, что за полтора года российский рынок бытовой техники и электроники кардинально трансформировался как с точки зрения ассортимента и представленных брендов, так и по условиям закупки и логистике.

"По восстановлению активности мы видим, что покупатели позитивно реагируют на изменения, готовы адаптироваться и пробовать новое, что отражается в активном росте компаний из Китая, Турции и локальных брендов, при этом часть клиентов не готова отказаться от решений привычных производителей", - сказал Муравьев, слова которого приводятся в сообщении.

Тренды в потребительском поведении

Согласно исследованию, для 62% российских покупателей главными драйверами к покупке новой торговой марки будут служить положительные отзывы и рекомендации на товар. Для трети (30%) покупателей важны скидки на товар или продажа его в крупном сетевом магазине.

"Барьерами для покупки товаров новых брендов является сомнение в качестве товара, отсутствие достаточного количества отзывов и рекомендаций по нужному товару", - отмечают авторы. Для большинства покупателей при покупке аксессуаров, мелкой бытовой техники и в некоторых случаях цифровых товаров бренд сейчас не является определяющим фактором выбора товара. Наибольшая приверженность к привычным брендам отмечается в сегменте крупной бытовой техники.

При этом для большинства (85%) респондентов самовывоз из розничного магазина остается основным и наиболее удобным способом получения онлайн-покупок.

Онлайн-опрос проводился в 2023 году. В рамках исследования было проведено 1,5 тыс. интервью среди мужчин (40% респондентов) и женщин (60%) в возрасте 18-65 лет, которые покупали какие-либо товары категории бытовой техники и электроники за шесть месяцев, предшествующих опросу.