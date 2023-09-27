В Бурятии турпоток вырос более чем на 50%

Положительная динамика связана с мерами господдержки, отметил министр туризма республики Алдар Доржиев

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Республику Бурятия c начала года вырос более чем на 50% по сравнению с показателями 2022 года. Положительная динамика связана, в первую очередь, с мерами господдержки отрасли, которые принимаются по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил ТАСС министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Если за период с января по июль прошлого года мы приняли порядка 247 тыс. гостей, то за такой же период 2023 года - 373 тыс. человек. Рост составляет 51%, и эта тенденция продолжается", - сказал Доржиев, добавив, что к концу года планируется достигнуть отметки в 500 тыс. человек.

Он пояснил, что благодаря нацпроекту республика получила доступ к федеральным грантам, появилась возможность развить туристическую инфраструктуру и увеличить номерной фонд. "Мы смогли заняться благоустройством туристического центра Улан-Удэ, проводить яркие событийные мероприятия и, более того, - заявлять о республике на федеральном уровне, как одном из туристических центров страны", - отметил министр.

Одно из направлений работ по нацпроекту - строительство средств размещения для туристов, в том числе рядом с озером Байкал. Ранее стало известно, что Бурятия получит дополнительно 234 млн рублей на строительство модульных отелей, таким образом суммарно за два года - 2023 и 2024 - в регион на возведение туркомплексов будет направлено почти 549 млн рублей. Уже построенные модульные отели рассчитаны на 644 гостя. В связи с ростом турпотока растет потребность в кадрах: в этом году планируется обучить не менее 80 специалистов - речь о сотрудниках, работающих в гостиничной сфере, и инструкторах-проводниках.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. По итогам 2022 года турпоток в республику составил 490,5 тыс. человек - это те, кто заселялся и регистрировался в гостиницах, отелях. По неофициальным данным, ежегодный турпоток в Бурятию составляет около 1 млн туристов.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.