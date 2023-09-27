Thai Airways планирует расширить список международных авианаправлений

По данным Bangkok Post, авиаперевозчик рассчитывает возобновить полеты в Стамбул, которые были прекращены в 1994 году

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Таиланда Thai Airways планирует расширить список обслуживаемых международных направлений в сезон, который начнется в ноябре, чтобы привлечь больше туристов в страну. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, авиаперевозчик рассчитывает возобновить полеты в Стамбул, которые были прекращены в 1994 году. По словам генерального директора Thai Airways Чая Имсири, это решение последовало после подписания меморандума о взаимопонимании с Turkish Airlines в августе этого года. "Далее мы запустим новые рейсы в Осло в Норвегии, Милан в Италии, Сидней и Перт в Австралии", - сказал он.

Имсири отметил, что коэффициент загрузки на рейсах из КНР, как ожидается, вырастет на 75% в четвертом квартале этого года ввиду наплыва китайских туристов, которые могут приезжать в Таиланд без визы с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Прогнозируется, что это временное визовое послабление будет ежемесячно приносить авиакомпании 240 млн батов ($6,6 млн). Чтобы справиться с возросшим потоком туристов из КНР, Thai Airways планирует выполнять ежедневные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Куньмин и Чэнду.

Заместитель руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям в Управлении по туризму Таиланда Чаттан Кунчон На Аюттайя ранее сообщил ТАСС, что Thai Airways сохраняет заинтересованность в возобновлении полетов в Россию, которые были прерваны в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Правительство Таиланда считает приоритетной целью развитие туристической отрасли, на которую приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в этом году страну посетят 28 млн иностранных туристов. Доходы сектора должны составить 2,4 трлн батов ($67 млрд), или 80% от показателя 2019 года, когда они достигли пика.