"Атом" начал испытания функциональной платформы для электромобиля

Маневры включат в себя настройку шасси, калибровку рулевого управления и системы торможения, настройку системы термостатирования и электродвигателя, а также калибровку систем помощи водителю ADAS

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Атом" приступил к испытаниям функциональной платформы для электромобиля, которые продлятся до середины 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Тестирование функциональной платформы будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае. <…> На данном этапе для тестирования построено 13 функциональных образцов, которые являются полностью готовым решением серийной версии платформы (нижней части электромобиля)", - говорится в сообщении.

Испытания будут проходить до середины следующего года и будут включать в себя настройку шасси, калибровку рулевого управления и системы торможения, настройку системы термостатирования и электродвигателя, а также калибровку систем помощи водителю ADAS.

"Данный этап является важным звеном на пути к запуску в серийное производство электромобиля «Атом». Функциональная платформа представляет базу электромобиля серийной версии, что способствует получению информации с физических тестирований и реальных систем и наглядно отражает корреляцию цифровых испытаний", - отметили в пресс-службе.

Также, как стало известно ТАСС, в закрытой рассылке для оформивших предварительный заказ на электромобиль компания эксклюзивно показывает функциональный образец этой платформы. В сообщении "Атом" также информирует о том, что забронировать электромобиль можно до 30 сентября.

Электромобиль "Атом" впервые был представлен в мае. Его серийное производство и продажи планируется запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд.