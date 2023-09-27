На Иркутской ГЭС второй раз за неделю снизили сброс воды

Его повышали из-за роста уровня Байкала

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сброс воды на Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС), который ранее повышали из-за роста уровня озера Байкал, снизили второй раз за неделю. ГЭС перешла на расход в 3 тыс. куб. м в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"С 11:30 (06:30 мск) Иркутская ГЭС перешла на расход 3 тыс. куб. м в секунду. <...> Гидрологическая обстановка на реке Ангаре в нижнем бьефе Иркутской гидроэлектростанции находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области", - говорится в сообщении.

На период с 1 по 4 октября для иркутской ГЭС установлен режим 2,8 тыс. - 3 тыс. куб. м в секунду, с 4 октября до особого распоряжения - 2,6 тыс. - 2,8 тыс. куб. м в секунду.

В Иркутске из-за того, что ранее водорасход на ГЭС повышали, остаются подтопленными 25 дачных участков, 16 дачных домов. Люди там постоянно не проживают.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде, однако, по словам ученых, во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год. В 2023 году вновь наблюдается повышенный приток воды в Байкал, из которого вытекает река Ангара. Вырос уровень воды в водохранилищах, расположенных на реке. На Иркутской ГЭС в течение лета и начале сентября увеличивали пропуск воды.