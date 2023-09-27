Япония намерена предложить создание международной системы переработки электронного мусора

По данным газеты Yomiuri, Токио предлагает обсудить вопрос о создании структуры, которая бы выработала общие технологии извлечения меди, алюминия, кобальта, лития, золота, платины из отправленных на утилизацию ноутбуков, смартфонов и другой электронной техники

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии прорабатывает вопрос о создании международной системы сотрудничества по извлечению ценных металлов из так называемого электронного мусора с участием 14 стран, включая США, некоторых членов Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралии, Южной Кореи. Как сообщила газета Yomiuri, такую идею намерен обсудить японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура на открывающихся 28 октября в Париже мероприятиях, организованных Международным энергетическим агентством.

Токио предлагает обсудить вопрос о создании структуры, которая бы выработала общие технологии извлечения меди, алюминия, кобальта, лития, золота, платины и так далее из отправленных в мусор ноутбуков, смартфонов и другой электронной техники. Предполагается наладить международные цепочки поставок таких ресурсов, а также электронного утиля, реализовать пилотные проекты по разработке так называемых городских месторождений ценных металлов.

Япония уже имеет подобные договоренности со странами АСЕАН, которым будет оказывать соответствующую технологическую помощь. Токио намерен таким образом снизить свою зависимость от Пекина, который контролирует значительную часть рынка редких металлов.

Сама Япония намерена к 2030 году удвоить на своей территории сбор редких и ценных металлов из выброшенной электронной техники, доведя его до 420 тыс. тонн в год. С этой целью из государственного бюджета на 2023 финансовый год выделены средства на модернизацию системы извлечения ценных металлов из отправленных в мусор микросхем. Токио работает также над расширением импорта отправленной в мусор электронной техники из развивающихся стран Азии с целью ее переработки и утилизации. Полученные таким образом ресурсы будут использоваться, в частности, при производстве электромобилей, новых устройств с использованием возобновляемой энергии.

В 2020 финансовом году в Японии из выброшенной электронной техники получили 210 тыс. тонн редких и ценных металлов. Из собранного таким образом золота были изготовлены, в частности, медали для победителей летней токийской Олимпиады в 2021 году.