Госдума в октябре примет закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

Речь идет о месторождениях на суше севернее 67-го градуса северной широты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума в октябре планирует принять во II и III чтении законопроект о внесении поправок в закон "Об экспорте газа", предоставляющий право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты, заявил глава комитета по энергетике Павел Завальный на пленарной сессии "Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора" форума "Нефть и газ Сахалина".

"Ко II чтению готовится законопроект о внесении изменений в статью 2 федерального закона "Об экспорте газа". Им предусматривается предоставление исключительного права на экспорт СПГ в пользу участков недр, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты в части сжижения газа, добываемого на участках недр. Законопроект принят в I чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во II и III чтениях", - сказал он.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "Об экспорте газа", предоставляющий право на экспорт СПГ с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты - с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Как ранее уточняла статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, законопроект предоставит право экспорта 36 месторождениям "Роснефти" в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно пояснительной записке, эти месторождения значительно удалены от Единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна только за счет производства СПГ. Законопроект позволит монетизировать крупные запасы газа, удаленные от единой системы "Газпрома", и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ. В рамках законопроекта также предусматривается выведение операций по СПГ-бункеровке из-под действия закона об экспорте газа, что позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункеровочного топлива, которое является более экологичным и альтернативным для морского и речного судоходства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что расширение перечня позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ в РФ до 100 млн тонн и более активно использовать мощности арктических маршрутов для его перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.