Эксперт: прирост потребления газа в России к 2040 году может составить 100 млрд куб. м

По словам управляющего директора компании "Выгон консалтинг" Григория Выгона, этому будет способствовать газификация, нефтегазохимия и использование газомоторного топлива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Прирост потребления газа в России к 2040 году может составить 100 млрд куб. м за счет газификации, нефтегазохимии и использования газомоторного топлива. Такой прогноз сделал управляющий директор компании "Выгон консалтинг" Григорий Выгон на пленарной сессии "Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора" форума "Нефть и газ Сахалина".

"За счет газификации, развития газомоторного топлива, за счет проектов нефтегазохимии можно в принципе к 2040 году определенные объемы нарастить. Наша оценка: максимальный потенциал - 100 млрд куб. м, и это, наверное, максимум, на что мы можем рассчитывать. Это, конечно, не компенсирует тех потерь объемов, которые у нас есть на европейском рынке, но это уже достаточно заметная величина", - сказал он.

Что касается поставок газа в Китай, то есть определенные рыночные ограничения со стороны КНР, отметил эксперт. "К 2040 году импортная ниша [Китая] вряд ли превысит 350 млрд куб. м, и есть достаточно высокая конкуренция со стороны других поставщиков. И здесь очень важно вовремя выйти на этот рынок, не опоздать, не затянуть. У нас есть определенное конкурентное преимущество по цене поставки и по трубе, и по СПГ", - сказал Выгон.

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.