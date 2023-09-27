Прибыль крупных промышленных предприятий КНР в январе - августе упала на 11,7%

Она составила $636 млрд

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Прибыль крупных промышленных предприятий в Китае в январе - августе снизилась в годовом исчислении на 11,7%. Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, за минувшие восемь месяцев она составила 4,65 трлн юаней (около $636 млрд по текущему курсу).

В докладе уточняется, что за отчетный период наблюдался спад в горнодобывающей промышленности (минус 20,5% в годовом исчислении), обрабатывающей промышленности (минус 13,7%), у предприятий, занимающихся выплавкой и обработкой цветных металлов (минус 27%), производством химического сырья и химической продукции (минус 51,1%), выплавкой и прокатом черных металлов (минус 57,1%), в нефтяной и угольной промышленности (минус 26,3%).

Рост наблюдался в области производства и снабжения электрической и тепловой энергией (плюс 53,4%), у предприятий, занятых в производстве электромашин и оборудования (33,0%), производстве общего оборудования (12,9%), производстве специального оборудования (3,6%) и в автомобилестроении (2,4%).

К крупным индустриальным компаниям в КНР относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней (примерно $3 млн).

Согласно официальным данным, в 2021 году прибыль крупных госпредприятий Китая увеличилась на 34,3%, до 8,7 трлн юаней (около $1,37 трлн). Однако в 2022 году показатель снизился на 4%, до 8,4 трлн юаней ($1,24 трлн).