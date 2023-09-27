Чернышенко заявил об увеличении госфинансирования туризма в РФ за последние годы в 14 раз

На реализацию задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России за последние годы увеличило финансирование отрасли туризма почти в 14 раз. На реализацию задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Туризм - один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить - до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в стране. По итогам прошлого года введено в эксплуатацию 11 тыс. новых гостиничных номеров - это в два раза больше, чем за последние пять лет. Также ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Рабочее название проекта - "Пять морей" и озеро Байкал. Это курорты на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях.

Чернышенко отметил, что с развитием новых направлений отрасль будет нуждаться в квалифицированных кадрах. На сегодняшний день в сфере туризма заняты более 1 млн человек, а к 2030 году будет необходимо еще 400 тыс. сотрудников. Сейчас только 72% выпускников по направлению "Туризм" и "Гостиничное дело" работают по специальности, поэтому одним из шагов для повышения эффективности их трудоустройства станет организация практики студентов 1-2 курсов с последующим трудоустройством.

Зампред правительства поздравил представителей отрасли со Всемирным днем туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, и пожелал им творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Слова благодарности работникам индустрии также выразил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он отметил, что в текущих условиях туристическая отрасль становится одним из главных драйверов экономического роста в России.

"Усилиями работников туриндустрии путешествия по стране становятся одним из главных катализаторов экономического роста. Туризм стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей - строительную, пищевую, телекоммуникационную. Для государства и регионов инвестиции в туризм с точки зрения социально-экономического развития полностью оправданы. По нашей оценке, в ближайшие три года каждый рубль, вложенный в отрасль, принесет три рубля частных инвестиций и 12 рублей добавленной стоимости", - подчеркнул министр.