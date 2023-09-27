Минфин Турции призвал к терпению на фоне разворота экономического курса страны

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал разворот в политике, в результате которого процентные ставки выросли более чем на 20 п.п. после выборов в мае

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек призвал сограждан быть терпеливыми на фоне разворота экономического курса страны. Об этом он заявил газете Financial Times.

Шимшек сказал, в частности, что он стремится "восстановить баланс экономики и смягчить внутренний спрос" после нескольких лет нетрадиционной экономической политики, сообщает издание. Министр заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал разворот в политике, в результате которого процентные ставки выросли более чем на 20 п.п. после выборов в мае. "Мы на правильном пути. Есть убедительные доказательства того, что доверие возвращается. Но мы должны быть терпеливы, это все еще непросто", - заявил Шимшек Financial Times.

Ранее глава Минфина сообщал, что власти намерены ужесточить кредитную политику и объемы кредитования населения. Он подчеркивал, что правительство намерено жестче регулировать выдачу кредитов на недвижимость, ограничивать выдачу автокредитов. Также для нормализации ситуации с курсом турецкой лиры центробанк Турции с начала года резко повысил ключевую ставку до 25%.