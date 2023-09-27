В Крыму инвестиции в рамках СЭЗ выросли до 26 млрд рублей

Всего в регионе зарегистрировано 1 153 участника СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Сумма вложенных инвестиций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым с начала года составила около 26 млрд рублей, это практически вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил ТАСС председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Ежегодно объем инвестиций в рамках свободной экономической зоны увеличивается. К примеру, с начала 2023 года осуществлено около 26 млрд рублей инвестиций, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года. Безусловно, мы заинтересованы в привлечении инвестиций в республику. Они - важная составляющая нашей стратегии по созданию Крыма нашей мечты", - сказал Константинов.

По словам спикера, сейчас в Крыму зарегистрировано 1 153 участника СЭЗ, которые реализуют 1 237 инвестиционных проектов.

"За период функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов направлено порядка 266 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений - около 174 млрд рублей. Кроме того, создано более 82,3 тыс. рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тыс. - с начала 2023 года", - добавил глава регионального парламента.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. По итогам 2022 года объем выплаченных участниками свободной экономической зоны налогов составил более 40 млрд рублей - на 16,6% больше по сравнению с 2021 годом.