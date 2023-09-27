В Запорожской области инвестор "Азовкабеля" восстановил производство за 3 месяца

На данный момент на предприятии сертифицировали около 10 видов продукции, сообщил председатель правительства по экономике Андрей Козенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Инвестор завода "Азовкабель" в городе Бердянске восстановил производство гражданской продукции за три месяца, прошедших с подписания соглашения с властями Запорожской области на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"За три месяца началось производство. <...> Работают более 100 человек на предприятии, уже сертифицированы порядка 10 видов продукции, это кабели гражданского назначения. Строим планы для организации производства для нашего военно-промышленного комплекса", - сказал Козенко.

По его словам, инвестор в полном объеме выполняет свои обязательства. "К сожалению, часть имущества и оборудования завода была утрачена в связи с вооруженной агрессией со стороны Украины, разрушены некоторые цеха, производственные мощности, но большая часть площадки уцелела и работает", - добавил областной вице-премьер.

После подписания инвестиционного соглашения в июне Козенко сообщил ТАСС, что ведутся переговоры с предприятиями ОПК по поставкам кабеля, предприятие ждет технические задания, чтобы сертифицировать эти виды продукции. Он отметил, что основанный в 1948 году Бердянский кабельный завод "Азовкабель" после развала СССР разделили на несколько предприятий, после вхождения Запорожской области в состав РФ его имущество перешло в собственность государства.