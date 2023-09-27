В черный список включили 23 человека

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека. Въезд в страну закрывается, в частности, курирующему подготовку бойцов Вооруженных сил Украины на британской территории, начальнику Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакину, говорится в сообщении МИД РФ.

"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", - указали в дипведомстве РФ.

Как сообщили в МИД России, в список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в страну, помимо Радакина вошли причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Кроме того, ограничения вводятся против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Д. Бронк, С. Каушал, Н. Рейнолдс), Фонд Генри Джексона (А. Мендоза) и аналитический институт "Сивитас" (Р. Кларк).

В министерстве подчеркнули, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию "неизбежно получат решительный отпор". "Работа над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", - добавили в МИД РФ.