Посольство РФ в Исламабаде сообщило, что объем поставки составил 100 тыс. тонн

ИСЛАМАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Россия поставила в Пакистан первую партию сжиженного нефтяного газа (СНГ). Об этом сообщило посольство РФ в Исламабаде в соцсети Х (ранее Twitter).

"В Пакистан из России доставлена первая партия СНГ, объем поставки составил 100 тыс. тонн", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Транспортировка осуществлялась сухопутным транспортом через особую экономическую зону (ОЭЗ) "Серахс" на северо-востоке Ирана из-за отсутствия прямого наземного сообщения между Россией и Пакистаном.

По информации газеты The Express Tribune, партия СНГ была отгружена крупнейшим российским независимым переработчиком нефти АО "ФортеИнвест" со своего НПЗ в городе Орске (Оренбургская область). "ФортеИнвест" получило запрос от Пакистана о поставках в страну бензина, дизельного топлива и новой партии СНГ. Российская сторона ведет переговоры о продолжении транзита через иранскую ОЭЗ "Серахс" поставок в Пакистан.

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти, которая была признана Исламабадом коммерчески жизнеспособной.

Для переговоров с российскими партнерами о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа 10 октября в Россию прибудет делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али. В ходе предстоящих переговоров планируется также обсудить инвестиционное сотрудничество по строительству магистрального газопровода "Пакистанский поток".