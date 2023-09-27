АЭС "Аккую" начнет тестовую выработку электричества в 2024 году

Строительные работы планируется завершить в 2023 году, заявил глава Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" ожидает начала тестовой выработки электричества на строящейся в Турции АЭС "Аккую" в 2024 году, строительные работы планируется завершить в этом году. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-1"

"Речь идет о том, чтобы закончить в этом году, как мы обещали нашим турецким партнерам, строительные работы, перейти полностью к пуско-наладочным работам, в течение следующего года провести полностью все сложные работы, связанные с подготовкой всей станции и особенно ядерного острова к штатной работе, и получить первое атомное тестовое электричество уже в следующем году", - сказал он.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.