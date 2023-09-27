Эксперт: Пакистан стал искать новых поставщиков нефти из-за сокращения валютных резервов

Как отметил научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан, Россия оказалась наиболее интересным потенциальным партнером для страны

ИСЛАМАБАД, 27 сентября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Пакистан был вынужден искать альтернативы традиционным поставщикам нефти с Ближнего Востока из-за сокращения своих валютных резервов и девальвации пакистанской рупии к доллару. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"Пакистан импортировал большую часть сырой нефти из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Оплата за их энергоносители производилась в долларах США, - сказал он. - После резкого сокращения валютных резервов и девальвации пакистанской рупии к доллару Исламабад был вынужден искать другие варианты, помимо ближневосточных поставщиков, которые могли бы обеспечить исламской республике регулярные поставки топливных товаров и по доступным ценам".

Как отметил эксперт, Россия в данном контексте оказалась наиболее интересным потенциальным партнером для Пакистана. После начала специальной военной операции, приведшего к введению западных санкций в отношении российской экономики и ее энергоносителей, Москва искала новые рынки сбыта. Исламабад в свою очередь "увидел для себя возможность приобрести доступные по стоимости энергоносители и укрепить экономическое сотрудничество с РФ". Хан добавил, что Пакистан извлек пользу от сделки с Россией в том числе из-за проведения оплаты за поставленную партию российской нефти в китайских юанях.

Возвращение Исламабада к переговорам с Москвой о приобретении нефти, по мнению эксперта, связано со стремлением Пакистана к диверсификации направлений импорта энергоносителей в интересах обеспечения национальной энергетической безопасности.

Предстоящие переговоры в Москве

Как ранее сообщила газета The News, 10 октября делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али прибудет в Россию с трехдневным визитом. Представители указанного ведомства исламской республики примут участие в конференции по энергетическому сотрудничеству, которая в то же время пройдет в Москве, а также проведут двусторонние консультации с российскими партнерами по теме заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа. Планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода "Пакистанский поток".