В Минздраве сомневаются в предложении торговать лекарствами через вендинговые аппараты

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в этом случае нет гарантии соблюдения условий хранения лекарств

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Инициатива продавать рецептурные препараты через вендинговые аппараты вызывает массу вопросов. В частности, нет гарантии, что условия хранения лекарств будут соблюдаться, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о предложении московских предпринимателей в адрес Минздрава России разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты.

"Мы пока не получали соответствующих предложений, однако возможность их реализации вызывает вопросы, прежде всего, связанные с безопасностью пациентов. Лекарственные препараты требуют специальных условий хранения - где гарантия, что эти условия будут соблюдены на всем протяжении нахождения упаковки в автомате?" - сказал он.

Кроме того, неясно, как будут реализовано оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателя, добавил Кузнецов. "Ну и отсутствие возможности получить консультацию фармацевтического работника, которая есть при личном обращении в аптеку", - заметил он.