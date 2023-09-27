В "Алросе" считают, что рынок инвестбриллиантов в России может расти двузначными темпами

Это возможно при сохранении нулевой ставки НДС на покупку бриллиантов, отметил директор компании по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" ожидает роста рынка инвестиционных бриллиантов в ближайшие годы "двузначными темпами" при сохранении нулевой ставки НДС на покупку бриллиантов. Об этом в интервью ТАСС перед Московским финансовым форумом рассказал директор "Алросы" по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин.

"При условии, что нулевая ставка НДС на покупку бриллиантов сохранится, мы ожидаем, что рынок инвестиционных бриллиантов в ближайшие годы вполне может расти двузначными темпами", - сказал Амелькин.

Он отметил, что инвестиции в бриллианты - это физический актив, у которого есть потенциал долгосрочного роста, высокая концентрация стоимости на единицу массы и относительно низкая волатильность.

По словам Амелькина, оптимальным горизонтом планирования для этого вида инвестиций является минимум несколько лет. "Судя по прошлому опыту, спрос на бриллианты достаточно слабо реагирует на внешние шоки и быстро восстанавливается. Но оптимальный горизонт планирования для инвестиций в бриллианты минимум несколько лет", - отметил представитель "Алросы".

О форуме

Московский финансовый форум состоится 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж", его организаторы - министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. Главная тема форума - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Полная версия интервью будет доступна в 11:00 мск.