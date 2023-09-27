В России учредили национальную премию за вклад в развитие ИИ

Подать заявку на участие можно до 20 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первая национальная премия за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) учреждена в РФ АНО "Цифровая экономика" и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера, входящего в альянс.

"АНО "Цифровая экономика" и Альянс в сфере искусственного интеллекта объявили о запуске Национальной премии за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта". Премия проводится при поддержке правительства РФ", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что награда будет вручена в трех категориях: ученым, компаниям и регионам. Подать заявку на участие можно с 25 сентября по 20 октября на официальном сайте премии.

Как отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении, развитие искусственного интеллекта несет прямую экономическую выгоду и делает управленческие и производственные процессы прозрачнее и эффективнее.

Он напомнил, что Россией достигнуты значимые результаты в области ИИ, в том числе, разработано более 100 профильных образовательных программ, свыше 450 проектов получили грантовую поддержку, созданы 6 исследовательских центров на базе ведущих российских вузов. "И мы вышли на этап, когда важно признание вклада тех, кто разрабатывает технологии ИИ, внедряет и обеспечивает социальный эффект. В рамках Десятилетия науки и технологий создана специальная категория премии для молодых ученых, разрабатывающих прорывные решения в сфере ИИ", - сказал вице-премьер.

Церемония награждения лауреатов состоится в конце ноября в Москве на международной конференции по искусственному интеллекту Сбера AI Journey.