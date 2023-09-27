27 сентября, 07:09

Депутаты Госдумы заслушают замминистра энергетики по ситуации с ценами на ГСМ

Ситуация с высокими ценами на ГСМ была поднята депутатами в ходе правительственного часа с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют в среду заслушать на закрытой части пленарного заседания заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ), сообщили в пресс-службе палаты.

"Государственная дума вернулась к обсуждению цен на ГСМ. По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина принято решение заслушать сегодня на закрытой части пленарного заседания заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы", - говорится в сообщении.

Ситуация с высокими ценами на ГСМ была поднята депутатами Госдумы в ходе правительственного часа с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Тогда же по инициативе Володина было принято решение в постоянном режиме вести мониторинг ситуации с ценами с ежедневным докладом на пленарных заседаниях. 

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