Польша завершает переговоры с Литвой о контроле зерна с Украины в литовском порту

Как заявили в Варшаве, осталось решить технические вопросы

ТАСС, 27 сентября. Власти Польши завершают переговоры с Литвой о переводе контрольных процедур зерновых с Украины с польско-украинской границы в литовский порт. Об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Мы уже на финишной прямой, если говорить о договоренности с Литвой о том, чтобы перенести контроль с польско-украинской границы в литовский порт", - сказал он, подчеркнув, что осталось решить технические вопросы.

По словам Телуса, аналогичные шаги обсуждаются и с немецкой стороной.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна с сохранением транзита в третьи страны.