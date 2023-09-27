Арбитраж в Красноярске утвердил соглашение пароходства и угольной компании

В рамках мирового соглашения угледобывающая компания признала общую сумму задолженности 92 млн рублей и согласилась выплатить до 31 марта 2024 года оставшийся долг в размере порядка 67 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между "Северным морским пароходством" и компанией "Северная звезда", ведущей освоение Сырадасайского угольного месторождения на севере региона. Мировое соглашение заключено из-за долга угледобывающей компании в размере 98,7 млн рублей за фрахт судна, говорится в материалах суда.

"Утвердить мировое соглашение", - говорится в решении суда. Иск о взыскании задолженности был подан пароходством 22 июня 2023 года. Согласно материалам дела, за время рассмотрения иска "Северная звезда" выплатила задолженность в размере 25 млн рублей. В рамках мирового соглашения угледобывающая компания признала общую сумму задолженности 92 млн рублей и согласилась выплатить до 31 марта 2024 года оставшийся долг в размере порядка 67 млн рублей.

Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения реализуется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. С объемом инвестиций более 33 млрд рублей проект является крупнейшим для Арктической зоны в Красноярском крае. Инвестор проекта - компания "Северная звезда", входит в состав корпорации AEON.

Северное морское пароходство - российская судоходная компания, одна из крупнейших на северо-западе РФ, занимается морскими перевозками, в том числе и по Северному морскому пути.