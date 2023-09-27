27 сентября, 07:28,
обновлено 27 сентября, 07:38

Мишустин заявил, что уровень тарифов ЖКХ должен быть обоснованным

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне, чтобы учитывать интересы производителей, но быть доступными для людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

"Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы", - сказал он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияШаскольский, Максим Алексеевич
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