27 сентября, 07:34,
обновлено 27 сентября, 07:49

Лидерами по выявленным ФАС нарушениям остаются строительство дорог, ЖКХ, фармацевтика

Как сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, в рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидерами по количеству выявленных нарушений антимонопольного законодательства по-прежнему являются сферы дорожного строительства, ЖКХ, фармацевтики и реализации недвижимости. Об этом заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Вред экономике причиняют картели. В рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел, принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей. Лидерами по количеству выявленных нарушений остается сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости", - сказал он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияШаскольский, Максим Алексеевич
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