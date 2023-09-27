Лидерами по выявленным ФАС нарушениям остаются строительство дорог, ЖКХ, фармацевтика

Как сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, в рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидерами по количеству выявленных нарушений антимонопольного законодательства по-прежнему являются сферы дорожного строительства, ЖКХ, фармацевтики и реализации недвижимости. Об этом заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Вред экономике причиняют картели. В рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 дел, принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей. Лидерами по количеству выявленных нарушений остается сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости", - сказал он.