ФАС внесла в кабмин документ о расширении контроля за обоснованностью тарифов

В ведомстве считают, что такая мера приведет "к более заметному результату в деле исключения из тарифов для потребителей необоснованных расходов"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФАС внесла в правительство проект решения, который позволит усилить контроль за ростом тарифной нагрузки, исключив включение в тарифы необоснованных расходов компаний. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"У нас 28 тыс. регулируемых организаций, которые имеют суммарную валовую выручку 5 трлн рублей. В этой ситуации мы решили значительно увеличить масштабы работы по выявлению экономически необоснованных расходов и приняли решение о наделении территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы полномочиями по самостоятельному проведению проверок региональных органов регулирования. Ранее эти полномочия относились к исключительной компетенции центрального аппарата ФАС России", - сказал Шаскольский.

По его словам, ФАС разработала проект соответствующего документа, он внесен в правительство. "Мы рассчитываем, что такая мера приведет к более заметному результату в деле исключения из тарифов для потребителей необоснованных расходов", - сказал Шаскольский.

Как заявил глава службы, ФАС ведет работу по выявлению и исключению экономически необоснованных затрат. "В 2023 году мы провели 57 плановых и внеплановых проверок и еще 14 проверок совместно с Генеральной прокуратурой. Мы проверили 1 тыс. тарифных решений, принятых региональными регуляторами, выдали 58 предписаний об исключении экономически необоснованных затрат. В результате исключено 9,27 млрд экономически необоснованных расходов, учтенных органами регулирования в составе необходимой валовой выручки. Эта работа позволяет снизить тарифную нагрузку на потребителей, прежде всего граждан", - сообщил Шаскольский.