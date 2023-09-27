В ВТБ сообщили, что половина новых автомобилей продаются в России в кредит

Этот показатель по итогам января - августа значительно превышает уровень за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 51% новых автомобилей в России по итогам января - августа 2023 года были куплены с помощью автокредита. К таким выводам пришли эксперты ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"По оценке ВТБ, по итогам января - августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). Несколько "охладить" сегмент в четвертом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок", - отмечается в сообщении.

По данным ВТБ, в августе россияне в кредит приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021 года (43,4%). Максимальные значения фиксировались в январе и июле - тогда эта доля превышала 65% и 57%, уточнили в банке.

"В сегменте машин с пробегом наблюдается еще более выраженная динамика за счет роста доли автодилеров в данном сегменте. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе - августе, но в то же время значительно превышает средний показатель за 2022 год в размере 6%. При этом на фоне общего роста рынка автокредитования в августе абсолютные продажи в сегменте увеличились в два раза к показателям 2022 года", - подсчитали в ВТБ.

По мнению экспертов банка, по итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат, кредитные организации могут выдать 1,5 трлн рублей автокредитов. Это более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть - 2021 года, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков. Порядка 220 млрд рублей от общего объема выдач придется на ВТБ, прогнозируют в банке.