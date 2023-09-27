27 сентября, 08:05,
обновлено 27 сентября, 08:23

Криптовалютная биржа Binance уходит из России

REUTERS/ Benoit Tessier
© REUTERS/ Benoit Tessier

Она продает российский бизнес компании CommEX

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX, говорится в пресс-релизе биржи.

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"С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что Binance и CommEX в ходе последовательной и организованной миграции пользователей сообщат о процедуре переноса их активов на новую платформу. Новых пользователей, прошедших процедуру верификации данных, будут частично перенаправлять на платформу CommEX.

В течение последующих месяцев Binance закроет биржевые сервисы и другие направления в России, а также приложит усилия для постоянного взаимодействия с пользователями при переходе, отметили в Binance.

"Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России", - подчеркнули в компании. Там же добавили, что в рамках этой сделки у Binance  не останется прав на возможности обратного выкупа долей в бизнесе и получение части прибыли после продажи. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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