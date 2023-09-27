ФАС получает большое количество обращений из-за тарифов на сотовую связь

В ведомстве заявили, что внимательно следят за ситуацией

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает большое количество обращений от граждан в связи с ростом цен на тарифы на сотовую связь, проводится проверка их экономической обоснованности. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Мы внимательно следим за тарифами на мобильную связь, получая большое количество обращений от потребителей. Сотовые операторы занимают доминирующее положение. По этой причине мы проверяем повышение тарифов на предмет их экономической обоснованности", - сказал он.

Шаскольский отметил, что рост выручки у оператора сотовой связи при снижении затрат, неисполнении инвестиционных программ, росте затрат по направлениям, которые не связаны с предоставлением услуг связи, является поводом для выдачи предписания либо пересмотреть тарифы, либо отменить повышение цены.

"В целом государственное регулирование тарифов, как вы отметили, это одно из приоритетных направлений работы Федеральной антимонопольной службы", - подчеркнул глава ФАС, указав, что основным принципом является "необходимость достижения баланса экономических интересов между регулируемыми организациями и потребителями".

По словам Шаскольского, обеспечивающая сотовую связь инфраструктура нуждается в обновлении, инвестициях, ремонте и реконструкции, но темпы изменения тарифов должны учитывать интересы потребителей.