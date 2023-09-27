В Казахстане заявили, что майнеры покупают электричество в России

Председатель правления казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC Наби Айтжанов отметил, что майнеры не создают нагрузки на энергосистему республики

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Компании, осуществляющие в Казахстане майнинг криптовалют, покупают электроэнергию в России и не создают нагрузки на энергосистему республики. Об этом заявил журналистам председатель правления казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC Наби Айтжанов.

"Майнинговые компании, работающие уже давно, покупают электроэнергию у России. Они ограничены Минэнерго и нами. Поэтому майнинговые компании не оказывают влияния на энергосистемы Казахстана", - приводит его слова издание "Улус медиа". Майнинговые компании не получают электроэнергию со станций в Казахстане, подчеркнул Айтжанов.

В конце прошлого года в Казахстане приняли закон, согласно которому майнеры могут приобрести электроэнергию из общей энергосистемы республики только при наличии профицита по рыночным механизмам - исключительно через биржу КОРЭМ - казахстанского оператора рынка электроэнергии.

В Казахстане около 330 организаций официально занимаются майнингом.