Около 16 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья при помощи гарантийного фонда

В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 16 млрд рублей заемных средств за счет поручительств Московского областного гарантийного фонда привлекли субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров. Эта поддержка позволяет МСП привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом", - сказала она.

Зиновьева уточнила, что с начала текущего года предприниматели региона заключили с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 млрд рублей, что позволило предпринимателям взять кредиты на 15,8 млрд рублей.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что за первое полугодие 2023 года поручительствами Московского областного гарантийного фонда воспользовалась почти 600 субъектов МСП. Ими было получено порядка 700 поручительств на 6 млрд рублей, а сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 млрд рублей.