27 сентября, 08:41

"Алроса" изучит возможность снизить порог входа в инвестбриллианты до $10 тыс.

Компания также планирует распространить опцию обратного выкупа и на индивидуальные бриллианты

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" рассматривает возможность в среднесрочной перспективе снизить минимальный порог входа в инвестиционные бриллианты до $10 тыс. Об этом в рамках делового завтрака для инвесторов сообщила руководитель Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева.

"К нам неоднократно обращались и банки, и различные регулирующие службы о необходимости сделать наш продукт более доступным для широкого круга инвесторов. И здесь, что касается наших перспектив, мы планируем понизить минимальный порог входа до $10 тыс.", - сказала она.

Кроме того, компания планирует распространить опцию обратного выкупа и на индивидуальные бриллианты. Ранее такая опция была у продукта "бриллиантовые корзины" с возможностью выкупа "Алросой" активов с небольшим конкурентным спредом.

Ранее в интервью ТАСС представитель "Алросы" говорил, что минимальный порог сейчас составляет $20 тыс. 

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