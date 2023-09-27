Украина планирует до 2024 года увеличить возможности импорта электричества до 2 ГВт

Это необходимо для балансирования работы энергетической системы страны в период холодов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Украины собираются увеличить возможности импорта электроэнергии из стран ЕС до 2 ГВт, это необходимо для балансирования работы энергетической системы страны в период холодов. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила заместитель министра энергетики страны Светлана Грынчук.

"Сейчас у нас есть возможности импортировать электроэнергию в объеме 1,2 ГВт, и планируем до конца года увеличить эту пропускную способность до 2 ГВт", - сказала она.

По словам Грынчук, поставки электроэнергии из-за границы позволят помочь при необходимости сбалансировать работу энергосистемы Украины в период холодов. "Мы должны быть к этому готовы - как мы, так и наши партнеры, - чтобы использовать эту возможность для избежания блэкаутов, отключений, для того, чтобы энергосистема работала стабильно", - добавила замминистра.

Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети. Украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "Укрэнерго" выполнила около 80% запланированных работ по восстановлению сетей. В офисе президента страны Владимира Зеленского также признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней.