"Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту нефти через Россию на 2024 год

По итогам переговоров также подписали обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год, сообщила российская компания по итогам визита ее делегации в Казахстан.

"По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", - говорится в сообщении.

Казахстанская нефть идет транзитом через Россию через Махачкалу в направлении Новороссийска, а также по нефтепроводу Атырау-Самара входит в основную систему "Транснефти", в дальнейшем объемы распределяются в направлении портов Новороссийска, Усть-Луги, а также для транзита по "Дружбе" в Германию.

В ходе визита состоялась встреча главы "Транснефти" Николая Токарева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере транспортировки энергоресурсов, и, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках деятельности Каспийского трубопроводного консорциума", - отмечает компания. Также прошли переговоры российской делегации с председателем правления "Казмунайгаза" Магзумом Мирзагалиевым и гендиректором "Казтрансойла" Талгатом Курманбаевым.