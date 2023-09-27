Минобороны Литвы сообщило об увеличении расходов на инфраструктуру армии в 20 раз

Такой показатель республика достигла за два года, заявил Арвидас Анушаускас

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Литва в течение двух лет увеличила в 20 раз расходы на развитие военной инфраструктуры. Об этом в интервью агентству BNS заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз", - сказал он.

Ощутимо увеличены также затраты на приобретение вооружения и боеприпасов. "Расходы по этим статьям увеличились в три раза", - уточнил министр.

Минобороны в настоящее время осуществляет около 200 различных инфраструктурных проектов. В текущем году на это выделено €130 млн. К этой сумме прибавятся средства так называемого взноса солидарности, который власти потребовали внести коммерческие банки из их сверхприбыли. Эти деньги в размере €128 млн также направляются на инфраструктурные проекты.