В "Ростелекоме" сообщили, что закроют потребность в IT-кадрах с помощью платформы с ИИ

Потребность компании в IT-специалистах разного уровня "исчисляется сотнями тысяч", отметил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Собственная платформа "Ростелекома" "Лукоморье", в которую будут внедрены технологии искусственного интеллекта (ИИ), позволит решить вопрос с полным циклом разработки программного обеспечения (ПО), и тем самым даст возможность восполнить кадровый дефицит. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что из-за нехватки IT-кадров "Ростелеком" намерен в течение двух-трех лет автоматизировать разработку софта, аналитику данных и тестирование с помощью ИИ на базе собственной платформы. По словам старшего вице-президента по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилла Меньшова, которого цитирует газета, из-за кадрового дефицита в отрасли компания планирует возместить часть недостающих специалистов технологиями.

Халитов рассказал, что потребность "Ростелекома" в IT-специалистах разного уровня "исчисляется сотнями тысяч" и к 2030 году, по мере цифровизации, эта потребность будет расти. "Уверен, что мы приняли стратегически правильное решение - создать собственную платформу под названием "Лукоморье", в которую внедрен ИИ. Решение будет закрывать полный цикл разработки, где среда исполнения моделей ИИ будет решать множество задач в области бизнес-анализа, проектирования, разработки, тестирования и создания документации. Таким образом мы сможем повысить эффективность всей IT-команды", - рассказал Халитов.

По его словам, платформа будет направлена не на замену каких-либо профессий, а на повышение эффективности и снижение трудоемкости разработки ПО и цифровых сервисов на всех этапах, в которых участвуют продуктовые и IT-команды. Он добавил, что применение нейросетей также будет направлено на повышение эффективности процессов разработки. "Применимость платформы - во всех средних и крупных IT-командах, которые разрабатывают и развивают платформы, сервисы и информационные системы для любой отрасли. В первую очередь решение создается для собственных нужд "Ростелекома", - добавил Халитов.