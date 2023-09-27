Шохин заявил о необходимости законодательно регламентировать понятие "стажировка"

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, если это будет оформлено так же, как ученический договор, работодателю не надо будет платить страховые взносы по 30%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Понятие "стажировка" должно законодательно регулироваться. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на прошедшей в ТАСС пресс-конференции, посвященной старту VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

"Нам предстоит законодательно усилить само понятие стажировки. Это не просто зайти на месяц на ту или иную площадку и поставить галочку. В равной степени как у нас есть понятие "ученический договор" для студентов средних профессиональных учебных заведений, так и, наверное, надо стажировку определять так, чтобы это было серьезной работой, в том числе и оформленной через законодательство. А если это будет оформлено так же, как ученический договор, работодателю не надо будет платить страховые взносы по 30%, интерес у работодателей по привлечению успешных участников олимпиады безусловно вырастет", - заявил Шохин.

Кроме того, президент РСПП отметил, что студенческие олимпиады могут помочь студентам более точно определиться с направлением подготовки. Необходимо также провести работу, чтобы диплом олимпиады служил в качестве свидетельства о профессиональном соответствии.