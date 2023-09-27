Чернышенко заявил, что в Херсонской области реализуются несколько туристических проектов

Вице-премьер РФ также сообщил, что совместная работа поможет усилить их интеграцию в социально-экономическую жизнь страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько туристических проектов реализуются при государственной поддержке в Геническе Херсонской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников образовательной программы ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России для управленческих команд городов в сфере туризма.

"Я знаю, что к программе также присоединились представители новых территорий России. Например, Геническ Херсонской области с выходом на чудесное побережье Азовского моря - уже сейчас несколько проектов реализуются в этом месте с господдержкой. Безусловно, совместная работа поможет усилить их интеграцию в социально-экономическую жизнь страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

По словам Чернышенко, к проекту проявляют интерес и города стран ЕврАзЭС. Россия готова делиться опытом и уже работает с партнерами над созданием трансграничных туристических маршрутов.

Вице-премьер отметил важность проведения первой отраслевой программы в сфере туризма. Она рассчитана на управленческие команды из 200 российских городов. В состав команды от каждого города включены порядка пяти человек - представители муниципальных и региональных администраций, в том числе профильные специалисты по туризму. По итогам для каждого города будет разработана модель городской экосистемы туризма.