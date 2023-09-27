В Кузбассе дополнительно выделят более 12,5 млрд рублей на социальные направления

Расходы бюджета региона вырастут на 4% - до 313,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 12,5 млрд рублей дополнительно выделят из бюджета Кемеровской области на обеспечение жильем детей-сирот, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, закупку лекарств и медицинского оборудования и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Соответствующие поправки были приняты на заседании парламента Кузбасса.

"Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию и санкции западных стран, ведущие предприятия региона смогли обеспечить стабильные налоговые отчисления в бюджет Кузбасса. Дополнительные средства мы направим на приоритетные социальные направления, развитие которых прежде всего важно для людей, - образование, здравоохранение, ЖКХ, а также на обновление пассажирского транспорта", - прокомментировал поправки в основной закон региона губернатор Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

В частности, около 2 млрд рублей дополнительно направят на обеспечение жильем детей-сирот. Еще столько же - на повышение зарплат педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения на 10%.

Согласно предоставленным в презентации данным, доходы бюджета вырастут с 231 млрд до 252 млрд рублей, расходы - с 301 млрд до 313,5 млрд рублей. Дефицит снизился до 29,5% и составил 61,5 млрд рублей.

На госпрограмму "Развитие здравоохранения Кузбасса" выделено 1,9 млрд рублей, планируется закупка льготных лекарственных средств, ремонт больниц и закупка оборудования. 1,8 млрд рублей выделено по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса". Еще 1,6 млрд рублей направят на финансирование госпрограммы "Оптимизация развития транспорта Кузбасса", из них 1,4 млрд рублей - на обновление пассажирского транспорта. Так, планируется приобрести 112 автобусов для муниципальных и междугородних маршрутов.