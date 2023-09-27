Российские компании получат субсидии на создание аналогов зарубежных лекарств

Соответствующий конкурс пройдет в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Российские власти планируют выделить отечественным производителям первые субсидии на разработку аналогов иностранных лекарств в декабре, соответствующий конкурс пройдет в октябре. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на VIII Всероссийской GMP-конференции, которая проходит 27-29 сентября в Екатеринбурге.

"[Будет предоставлена] российским производителям субсидия на разработку и получение регистрационных удостоверений на аналоги препаратов, защищенных на территории Российской Федерации патентами, правообладателями которых являются организации из, в первую очередь, недружественных государств. <…> Сейчас Минпромторг совместно с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой определил перечень, там содержится порядка 40 препаратов. <...> Конкурс этот пройдет, как мы рассчитываем, в конце октября, и к декабрю уже эти субсидии получат предприятия", - сказала она.

При этом, уточнила Приезжева, мера поддержки будет реализована в случае, если иностранные компании уйдут с рынка либо истечет срок действия соответствующего патента.

Объем поддержки проектов может составлять до 100 млн рублей.

Всероссийская GMP-конференция проводится с 2016 года и ежегодно собирает ведущих международных и российских экспертов фармацевтической отрасли, представителей органов власти, руководителей и специалистов фармацевтических производств. Организатором конференции выступает Минпромторг РФ совместно с ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик".