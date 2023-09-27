Orlen инвестирует $400 млн в увеличение производства азотных удобрений

Эта инвестиция позволит расширить производство азотных удобрений в Польше на 50%, заявил председатель концерна Даниэль Обайтек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Польский энергетический концерн Orlen инвестирует 1,7 млрд злотых (почти $400 млн), чтобы значительно увеличить производство азотных удобрений в стране. Об этом заявил председатель концерна Даниэль Обайтек, выступая в городе Вроцлавек, где расположено крупное предприятие этой отрасли.

"Эта инвестиция позволит расширить производство азотных удобрений в Польше на 50%", - сказал он. "Стоимость проекта составляет 1,7 млрд злотых", - добавил Обайтек.

Касаясь предприятия во Вроцлавеке, глава концерна отметил, что оно отвечает за 25% рынка азотных одобрений в Польше, и если ранее оно производило 1 млн тонн удобрений в год, то вскоре начнет производить 1,5 млн тонн.

По словам Обайтека, этот проект позволит частично удовлетворить спрос польских потребителей и сократить объем экспорта, который ранее составлял около 1 млн тонн удобрений в год.