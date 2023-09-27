"Ростелеком" изучит позицию ФАС по поводу лишения права согласия на рассылку рекламы

Один из пунктов политики конфиденциальности госоператора лишает пользователя возможности выразить согласие на получение рекламы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" изучит позицию Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы после того, как оно вынесло предупреждение компании, сообщили ТАСС в "Ростелекоме". Один из пунктов политики конфиденциальности госоператора лишает пользователя возможности выразить согласие на получение рекламы.

"Компания изучит документы управления ФАС", - сказали в компании.

Срок исполнения предупреждения для компании - 20 октября. В ФАС поясняли, что в найденном нарушении есть признаки недобросовестной конкуренции: направляя пользователям рекламные письма вне зависимости от их действительного волеизъявления на получение таковых, "Ростелеком" может делать это намеренно, чтобы иметь необоснованное преимущество в предпринимательской деятельности.