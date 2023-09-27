В МЭР заявили о заинтересованности иностранных инвесторов во вложениях в российский туризм

Однако инвестиции возобновятся в полной мере с восстановлением въездного турпотока в страну, сообщил глава ведомства Максим Решетников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в российский туризм, но инвестиции возобновятся в полной мере с восстановлением въездного турпотока в страну. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на отраслевой конференции "Туризм Москвы".

"По поводу иностранных инвестиций в туризм - интерес определенный есть. Другой момент, что когда восстановятся потоки, тогда начнется предметный разговор про инвестиции. <…> Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но не потому что без них не будет развития - будет и без них развитие, но обеспечить качество и более высокие стандарты нам, конечно, проще с ними", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в России есть "некий дефицит с точки зрения управления". "Часть западных отельных сетей ушла, многие остались, просто они не расширяются. А нам нужно расширяться и нужно то, что они нам приносили - корпоративную культуру, высокие стандарты. Мы с отраслью обсуждали - всем нужна эта разумная конкуренция", - подчеркнул он.

По словам Решетникова, у многих западных сетей в России не было центров компетенций. "Нам нужно воссоздавать эти центры, которые проектируют гостиницы, умеют эксплуатировать сложные системы. У нас есть свои национальные сети, которые конкурировали долгое время с иностранцами и неплохо. И сейчас мы вместе с ними будем единую инфраструктуру развивать и поддерживать", - отметил он.