В Сибири "Россети" внедрят инновационную систему определения мест замыканий

Новая разработка позволяет менее чем за минуту выявить поврежденную линию электропередачи и найти место повреждения, что не только облегчит работу энергетикам, но и сократит время и масштабы перерыва электроснабжения, рассказали в пресс-службе компании

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" планирует внедрить в регионах присутствия инновационную разработку Омского государственного технического университета. Это первая в России система, которая позволяет точно определять и поврежденную отходящую линию, и расстояние до места замыкания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании по итогам опытно-промышленной эксплуатации этой системы.

"В ходе опытно-промышленной эксплуатации в реальных условиях подтверждены все заявленные характеристики устройства, отклонений параметров не выявлено. Замечаний у персонала, обслуживающего оборудование подстанции, к устройству нет. После организации производства оно найдет широкое применение на объектах электроэнергетики "Россети Сибирь", - сказал заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер компании "Россети Сибирь" Игорь Сорокин.

В настоящий момент поврежденную линию определяют, отключая по очереди на подстанции каждую из отходящих линий электропередачи. Новая разработка позволяет менее чем за минуту выявить поврежденную линию электропередачи и с высокой точностью найти место повреждения. Использование системы не только облегчит работу энергетикам, но и значительно сократит время и масштабы перерыва электроснабжения.

Устройство состоит из блока системы управления, который устанавливают в отсек релейной защиты и автоматики ячейки подстанции, и комплекта датчиков, устанавливаемых на каждую фазу в ячейках с отходящими линиями. Конструкция позволяет установить дополнительные комплекты датчиков без доработки устройства. Аппаратом можно управлять дистанционно. У прибора есть функция самодиагностики и возможность интеграции и взаимодействия с другими устройствами релейной защиты и автоматики на подстанциях по всем современным протоколам обмена информацией.