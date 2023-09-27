Патрушев заявил, что РФ остается в пятерке мировых лидеров по рыболовству

Глава Минсельхоза отметил, что несмотря на все вызовы обеспечивается стабильный объем вылова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27сентября. /ТАСС/. Российский рыбохозяйственный комплекс остается крупнейшим игроком на мировом рынке, продолжает обеспечивать достаточно стабильный объем вылова. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Российский рыбохозяйственный комплекс, несмотря на никакие рестрикции, остается крупнейшим игроком на мировом рынке. Наша страна как входила, так и входит в пятерку лидеров по рыболовству", - сказал Патрушев в ходе пленарной сессии VI Международного рыбопромышленного форума.

"Несмотря на все вызовы, с которым сталкиваются государство и рыбопромышленники, мы продолжаем обеспечивать достаточно стабильный объем вылова. Производство рыбной продукции и аквакультуры - здесь показатели на сегодняшний день растут", - добавил Патрушев.

Ранее Росрыболовство сообщало, что российские рыбаки к 19 сентября 2023 года выловили более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов, что на 11,5% больше уровня за аналогичный период 2022 года.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что объем вылова рыбы в России по итогам 2023 года может превысить прогнозный показатель и составить 5 млн 80 тыс. тонн.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальны информационным партнером форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.