Во Владимирской области направят более 50 млн рублей на развитие турмаршрутов

Губернатор региона Александр Авдеев подписал постановление о распределении финансовой поддержки городам и районам, чьи проекты по развитию туристической инфраструктуры победили в областном конкурсе

ТАСС, 27 сентября. Власти Владимирской области направят муниципалитетам более 50 млн рублей на оборудование кемпингов и развитие сети турмаршрутов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"Более 50 млн [рублей] - в помощь муниципалитетам на развитие туризма. Сегодня подписал постановление о распределении финансовой поддержки городам и районам, чьи проекты по развитию туристической инфраструктуры победили в областном конкурсе", - написал Авдеев.

По словам губернатора, город Гусь-Хрустальный получит 6 млн рублей на создание пешеходного маршрута "Легенды стеклодува". По 6,3 млн рублей власти направят: Собинскому району - на пешеходный маршрут "По владимирским проселкам"; округу Муром - на пешеходно-оздоровительный маршрут "7 ключей"; Юрьев-Польскому району - на пешеходный маршрут по улице Набережной от Свято-Покровской церкви до набережной реки Колокши; городу Владимиру - на знаки навигации к туробъектам.

Кроме того, по 10 млн рублей планируется направить: округу Муром - на оборудование кемпинга и автокемпинга в центре эко-туризма "Красный бор" и Собинскому району - на создание кемпинговой площадки в селе Алепино, где действует музей писателя Владимира Солоухина. "Жители увидят воплощение проектов в 2024 году", - уточнил Авдеев.